Попкорн не пройдёт! Депутат предложил добавить к медовухе на стадионах пельмени

Парламентарий Свищёв также считает, что удовольствие от спорта нужно получать без употребления алкоголя.

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв считает правильной идею продавать на российских стадионах медовуху. Более того, он предложил расширить "меню" пельменями, блинами и пожарскими котлетами.

— Медовуха — традиционно русский напиток, её продажи на стадионах придадут особый колорит, в особенности для иностранных болельщиков, которые, возможно, и не слышали о нём. Я бы ещё предложил сделать обязательной продажу русских блинов, пельменей и пожарских котлет, — заявил парламентарий.

Он также подчеркнул, что необходимо перестать употреблять на стадионах пришедший из-за океана фастфуд, который вызывает ожирение у людей.

По мнению Свищёва, выбор в пользу медовухи может быть обоснован также из-за её состава. Сам напиток он назвал "даже полезным" по сравнению с кока-колой, в составе которой "сплошной сахар".

При этом депутат подчеркнул, что удовольствие от спортивных мероприятий нужно получать без употребления алкоголя.