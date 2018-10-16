Попкорн не пройдёт! Депутат предложил добавить к медовухе на стадионах пельмени
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Парламентарий Свищёв также считает, что удовольствие от спорта нужно получать без употребления алкоголя.
Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв считает правильной идею продавать на российских стадионах медовуху. Более того, он предложил расширить "меню" пельменями, блинами и пожарскими котлетами.
— Медовуха — традиционно русский напиток, её продажи на стадионах придадут особый колорит, в особенности для иностранных болельщиков, которые, возможно, и не слышали о нём. Я бы ещё предложил сделать обязательной продажу русских блинов, пельменей и пожарских котлет, — заявил парламентарий.
Он также подчеркнул, что необходимо перестать употреблять на стадионах пришедший из-за океана фастфуд, который вызывает ожирение у людей.
По мнению Свищёва, выбор в пользу медовухи может быть обоснован также из-за её состава. Сам напиток он назвал "даже полезным" по сравнению с кока-колой, в составе которой "сплошной сахар".
При этом депутат подчеркнул, что удовольствие от спортивных мероприятий нужно получать без употребления алкоголя.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову разрешить продажу на стадионах медовухи вместо пива.