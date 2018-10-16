Омерзительная шестёрка. Самые одиозные подсудимые Нюрнберга

16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала были казнены главные нацистские преступники. В дальнейшем было проведено ещё 12 аналогичных трибуналов над преступниками рангом пониже, которые не получили такой известности, но зачастую были ещё более кровавыми, чем некоторые из подсудимых первого процесса. Некоторые из них принимали личное участие в убийстве десятков тысяч человек.

Артур Зейсс-Инкварт

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Австрийский политик (некоторое время занимал должности министра внутренних дел и федерального канцлера), сделавший карьеру и после аншлюса. В годы Второй мировой занимал пост рейхскомиссара Голландии. Поскольку голландцы считались "почти немцами", таких ужасов, как на востоке Европы, там не происходило. Тем не менее за годы правления Зейсс-Инкварта было казнено около 800 человек. Все голландские евреи были депортированы в концентрационные лагеря. Из 140 тысяч евреев до конца войны дожили не более 20%.

Также причастен (хотя к этому времени большая часть власти в комиссариате фактически принадлежала уже военным) к организации голода на севере Голландии (Голодная зима). После высадки союзников в Нормандии голландцы, ожидавшие скорого освобождения, организовали всеобщую забастовку. Однако союзники не смогли сразу освободить регион, а немцы в наказание на несколько месяцев объявили продуктовое эмбарго, прекратив поставки продовольствия в рейхскомиссариат. За зиму 1944–1945 годов в Голландии от недоедания и начавшихся болезней погибло по меньшей мере 18 тысяч человек.

В Нюрнберге был приговорён к смертной казни и повешен в 1946 году.

Отто Олендорф

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Один из главных подсудимых процесса по айнзатцгруппам. Начальник 3-го управления РСХА (фактически СД внутренней). СД (служба безопасности) возникла как независимая спецслужба, занимавшаяся политическим сыском, но в 1939 году была включена в состав РСХА. До перехода в СД работал научным сотрудником в Институте мировой экономики в Киле.

После начала войны из служащих гестапо, полиции порядка (ОрПо), СС и СД были сформированы айнзатцгруппы, целью которых было выявление и уничтожение политических врагов нацистов — евреев и разного рода "нежелательных лиц". Особый размах деятельность айнзатцгрупп приобрела в Польше и на оккупированных территориях СССР, где они отличались особой кровожадностью.

Всего существовало четыре айнзатцгруппы, разделённых по географическому принципу, каждая из которых имела свою зону ответственности. Айнзатцгруппы, в свою очередь, делились на айнзатцкоманды и зондеркоманды (первые больше действовали в тылу, вторые — ближе к линии фронта).

Олендорф возглавлял айнзатцгруппу D, действовавшую на оккупированных территориях южной части УССР и Молдавии. Её участники устраивали облавы на евреев, цыган, занимались поисками коммунистов. Схваченных жертв организованно вывозили на окраину города или за пределы деревни, после чего сразу же расстреливали. Кроме того, для казней присылали и отобранных в лагерях для военнопленных евреев и комиссаров. Айнзатцгруппа Олендорфа ответственна за уничтожение по меньшей мере 90 тысяч человек.

В 1942 году Олендорф был отозван в Германию и занял крупный пост в Министерстве экономики. В 1947 году предстал перед Нюрнбергским трибуналом по айнзатцгруппам и был приговорён к смертной казни. Повешен в 1951 году.

Отто Раш

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До начала карьеры в СД и СС слыл интеллектуалом. Владел тремя иностранными языками и имел докторские степени по политэкономии и праву. Работал адвокатом, а также некоторое время занимал пост мэра в небольшом городке Радеберг.

Командир айнзатцгруппы С, действовавшей на большей части УССР. Один из ключевых организаторов бойни в Бабьем Яре, когда было расстреляно более 30 тысяч человек. Самый кровавый из руководителей айнзатцгрупп, представших перед судом (поскольку руководитель айнзатцгруппы А Вальтер Шталекер, ответственный за гибель 240–250 тысяч человек, погиб в 1942 году в стычке с партизанами).

По показаниям подчинённых, отличался особой кровожадностью и требовал, чтобы каждый командир айнзатц- или зондеркоманды не только присутствовал при массовых казнях, но и принимал в них личное участие. Также требовал, чтобы никто не уклонялся от участия в расстрелах и каждый член айнзатц- или зондергруппы лично расстрелял хотя бы одного человека.

Согласно свидетельским показаниям, в отношении евреев проявлял даже большую свирепость, чем руководство нацистов, и устраивал подчинённым разносы за мягкотелость, требуя расстреливать больше. Всего айнзатцгруппа С ответственна за уничтожение порядка 95 тысяч человек.

Отто Раш предстал перед судом, но дело было закрыто по соображениям гуманизма в связи с плохим здоровьем подсудимого. Раш страдал болезнью Паркинсона и слабоумием, был парализован и доживал последние дни. Он умер в 1948 году — через полгода после окончания судебного процесса.

Пауль Блобель

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Командир зондеркоманды, входившей в состав айнзатцгруппы С. После окончания Первой мировой выучился на архитектора и в 20-е годы несколько лет владел собственным архитектурным бюро. Начавшаяся Великая депрессия положила конец его бизнесу, и Блобель пополнил многочисленные ряды безработных. На протяжении трёх лет он оставался без работы, пока не вступил в СС. После этого ему удалось попасть в полицию, откуда он перевёлся в СД.

С началом войны возглавил одну из зондеркоманд, которые действовали на оккупированной территории УССР. Будучи подчинённым Отто Раша, Блобель являлся одним из непосредственных участников бойни в Бабьем Яре, именно на его зондеркоманду пришлась большая часть расстрелов. Один из сотрудников штаба айнзатцгруппы С — Хартль — позднее свидетельствовал, что Блобель со смехом рассказывал ему, что в Бабьем Яре закопано "30 тысяч его евреев".

Помимо этого, Блобель вместе со своей зондеркомандой отметился в Белой Церкви, Курске, Воронеже и Белгороде. В процессе работы Блобель начал впадать в запои, что вредило дисциплине. Поэтому в начале 1942 года он был отозван с должности по причине алкоголизма.

В дальнейшем его услуги понадобились вновь. При отступлении немцы старались заметать следы, и Блобель был командирован для уничтожения захоронений и улик. Однако быстрое наступление Советской армии не позволило этого сделать: удалось уничтожить лишь несколько захоронений.

На суде Блобель признавал своё участие во множестве убийств, но утверждал, что цифры завышены. Его обвиняли в убийствах примерно 50 тысяч человек, но сам он соглашался взять на себя и свою зондеркоманду только 15 тысяч. Был приговорён к смертной казни и повешен в 1951 году.

Виктор Брак

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Один из главных подсудимых Нюрнбергского процесса над врачами, хотя сам врачом не был и занимал пост заместителя главы канцелярии Гитлера. Работал шофёром. Отец Брака был врачом и в своё время оказал помощь при родах супруге Гиммлера, после чего тот начал оказывать протекцию его сыну. Некоторое время Брак работал шофёром у Гиммлера, а затем с его помощью попал в штаб начальника канцелярии руководителя партии Филиппа Боулера. Когда Боулер стал главой канцелярии Гитлера, он забрал Брака с собой и сделал его своим заместителем.

Курировал программу эвтаназии Т-4, в рамках которой в огромных масштабах убивались психически больные, некоторые инвалиды и дети с умственной отсталостью, синдромом Дауна и параличом. Именно в этой программе была опробована технология массовых убийств при помощи газа. В дальнейшем часть персонала была прикомандирована к концлагерям для передачи опыта по массовому умерщвлению людей.

Всего в рамках программы "милосердной смерти" было убито свыше 70 тысяч человек. Кроме того, Брак также занимался вопросами массовой стерилизации, в связи с чем в концентрационных лагерях проводились опыты как над мужчинами, так и над женщинами.

Из-за утечек информации о массовых убийствах психически больных и последовавшего затем возмущения многих представителей немецкой общественности программа была заморожена. Однако практически всех "нежелательных" больных к тому моменту уже удалось умертвить.

Брак был признан виновным и казнён в 1948 году.

Герта Оберхойзер

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Единственная женщина на Нюрнбергском процессе над врачами. Проводила жестокие опыты над людьми в Равенсбрюке, многие из которых заканчивались летальным исходом.

До войны была начинающим врачом-дерматологом (областью особых интересов Оберхойзер были эксперименты над животными). В концлагерь попала по объявлению в медицинском журнале.

Эксперименты Оберхойзер по праву считаются одними из наиболее отвратительных. Она заражала своих подопытных, нанося им тяжёлые раны и инфицируя их. В дальнейшем на заражённых жертвах проверялось действие препаратов на основе сульфаниламида.

Также на своих подопытных Оберхойзер проверяла оптимальные способы лечения ранений. С этой целью жертвам наносили ранения, типичные для солдат. Чтобы максимально достоверно симулировать ситуацию, в раны вводились осколки стекла, опилки, частички железа, характерные для полевых ранений.

Что касается женщин, то с ними проводились опыты по абортам на поздних стадиях (вплоть до 7–8 месяцев беременности).