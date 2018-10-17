Эксперты назвали самый дешёвый горнолыжный курорт Европы

Один из главных горнолыжных курортов Болгарии — город Банско — оказался самым дешёвым среди всех подобных мест в Европе.

Согласно статье, опубликованной на сайте Lonely Planet, шесть дней отдыха в Банско обойдутся в 460 евро на человека. На втором месте расположился курорт Бардонеккья в итальянском Пьемонте, на третьем — Краньска-Гора в Словении, которая была лидером этого рейтинга в 2017 году.

Также в топ-10 попали Вемдален в Швеции, Раурис и Эльмау в Австрии, итальянские Сестриере, Ла-Туиль и Червиния и Сольдеу в Андорре.