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Регион
Опубликовано 17 октября 2018, 01:48

Эксперты назвали самый дешёвый горнолыжный курорт Европы

Фото: &copy; РИА Новости / Нина Зотина

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Один из главных горнолыжных курортов Болгарии — город Банско — оказался самым дешёвым среди всех подобных мест в Европе.

Согласно статье, опубликованной на сайте Lonely Planet, шесть дней отдыха в Банско обойдутся в 460 евро на человека. На втором месте расположился курорт Бардонеккья в итальянском Пьемонте, на третьем — Краньска-Гора в Словении, которая была лидером этого рейтинга в 2017 году.

Также в топ-10 попали Вемдален в Швеции, Раурис и Эльмау в Австрии, итальянские Сестриере, Ла-Туиль и Червиния и Сольдеу в Андорре.

При составлении рейтинга учитывались стоимость проката снаряжения, обедов и напитков на склонах и ски-пасса на шесть дней.

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Евгений Шуваев
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