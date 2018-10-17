Геймеры жалуются на неполадки в работе сервисов PlayStation Network

Пользователи сообщили о перебоях в работе PlayStation Network. Проблемы возникли как со входном в многопользовательские режимы различных игр, так и с подключением к магазину PlayStation.

Геймеры заявили, что неполадки начались в 22:00 по московскому времени. В компании Sony подтвердили, что сервисы на самом деле работают некорректно. По словам разработчиков, они уже работают над устранением проблем.