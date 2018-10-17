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Опубликовано 17 октября 2018, 15:03

Геймеры жалуются на неполадки в работе сервисов PlayStation Network

В настоящий момент техническая поддержка фирмы Sony работает над устранением проблем.

Фото&nbsp;&copy; Flickr/PlayStation Europe

Фото © Flickr/PlayStation Europe

Пользователи сообщили о перебоях в работе PlayStation Network. Проблемы возникли как со входном в многопользовательские режимы различных игр, так и с подключением к магазину PlayStation.

Геймеры заявили, что неполадки начались в 22:00 по московскому времени. В компании Sony подтвердили, что сервисы на самом деле работают некорректно. По словам разработчиков, они уже работают над устранением проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что PlayStation 4 атаковали вредоносные символы. В связи с этим игровые консоли начали нестабильно работать.

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Сергей Сурепин
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