Геймеры жалуются на неполадки в работе сервисов PlayStation Network
В настоящий момент техническая поддержка фирмы Sony работает над устранением проблем.
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Пользователи сообщили о перебоях в работе PlayStation Network. Проблемы возникли как со входном в многопользовательские режимы различных игр, так и с подключением к магазину PlayStation.
Геймеры заявили, что неполадки начались в 22:00 по московскому времени. В компании Sony подтвердили, что сервисы на самом деле работают некорректно. По словам разработчиков, они уже работают над устранением проблем.
Напомним, ранее сообщалось, что PlayStation 4 атаковали вредоносные символы. В связи с этим игровые консоли начали нестабильно работать.