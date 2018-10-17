Ядерный эксперт критикует Fallout 76 за запуск боеголовок ради смеха

Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований назвал возможность запуска ядерных боеголовок в игре Fallout 76 отталкивающей. При этом профессор Том Николс из Военно-морского колледжа ВМС США заявил, что в этом нет ничего забавного.

Также Николс добавил, что проблема не только в том, с какой стороны Bethesda подаёт ядерные удары. Сам профессор является поклонником серии Fallout, поэтому его настолько сильно задело такое поведение разработчиков.