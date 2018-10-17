Ядерный эксперт критикует Fallout 76 за запуск боеголовок ради смеха
Специалист остался недоволен подходом разработчиков, которые превратили игру в площадку для подростков.
Фото © Bethesda Softworks
Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований назвал возможность запуска ядерных боеголовок в игре Fallout 76 отталкивающей. При этом профессор Том Николс из Военно-морского колледжа ВМС США заявил, что в этом нет ничего забавного.
Также Николс добавил, что проблема не только в том, с какой стороны Bethesda подаёт ядерные удары. Сам профессор является поклонником серии Fallout, поэтому его настолько сильно задело такое поведение разработчиков.
Напомним, выход игры Fallout 76 запланирован на 14 ноября. Ранее сообщалось, что Правительство США поможет с рекламой Fallout 76.