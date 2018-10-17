Пик распространения этого вируса приходится на зиму (январь и февраль), а также на начало весны (март).

Люди с эндокринными патологиями и гормональными изменениями сильнее остальных подвержены заболеванию гриппом. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

— Люди с нарушениями здоровья, связанными с гормональными изменениями, с эндокринной патологией, в первую очередь поражаются вирусом гриппа, и, к сожалению, именно таких пациентов — людей с хронической патологией — больше всего, — приводит ТАСС слова Поповой.

Ещё в группе риска находятся те, у кого есть болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также беременные женщины, дети и пожилые люди.

Кроме того, Попова напомнила об изменчивости вируса гриппа. В сезоне 2018–2019 ожидается грипп В, а также грипп А — H3N2 и H1N1.