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Опубликовано 17 октября 2018, 15:44

"Ходячие мертвецы" поставили абсолютный рейтинговый антирекорд для сериала

Показатели популярного шоу упали ещё почти на четверть по сравнению с премьерой 9-го сезона.

Кадр из сериала &ldquo;Ходячие мертвецы&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из сериала “Ходячие мертвецы”/kinopoisk.ru

Рейтинги сериала "Ходячие мертвецы" продолжают понижаться. Второй эпизод нового сезона показал худший результат в истории шоу — 2,0 среди зрителей от 18 до 49 лет. В день премьеры его посмотрели 4,9 миллиона человек.

Этот показатель на двадцать процентов меньше, чем у предыдущего эпизода, который вышел седьмого октября. Рейтинг той серии составил 2,5, а аудитория — 6,1 миллиона человек.

Напомним, "Ходячие" стали вторым по популярности шоу вечера 14 октября на американском телевидении. Сериал уступил по всем показателям трансляции футбольного матча на NBC.

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Сергей Сурепин
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