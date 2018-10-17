"Ходячие мертвецы" поставили абсолютный рейтинговый антирекорд для сериала

Рейтинги сериала "Ходячие мертвецы" продолжают понижаться. Второй эпизод нового сезона показал худший результат в истории шоу — 2,0 среди зрителей от 18 до 49 лет. В день премьеры его посмотрели 4,9 миллиона человек.

Этот показатель на двадцать процентов меньше, чем у предыдущего эпизода, который вышел седьмого октября. Рейтинг той серии составил 2,5, а аудитория — 6,1 миллиона человек.