На иммунизацию населения остаётся ещё месяц, а после её подъёма завершится вакцинация граждан.

Почти четверть россиян уже сделала прививки против гриппа. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на встрече с журналистами.

— В этом году уже привиты 24% от совокупного населения Российской Федерации, — сообщила Попова.