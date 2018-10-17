Почти четверть россиян сделала прививку от гриппа
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На иммунизацию населения остаётся ещё месяц, а после её подъёма завершится вакцинация граждан.
Почти четверть россиян уже сделала прививки против гриппа. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на встрече с журналистами.
— В этом году уже привиты 24% от совокупного населения Российской Федерации, — сообщила Попова.
Она также отметила, что на завершение иммунизации у врачей остался ещё месяц, а после её подъёма вакцинация в стране будет завершена.