Авторы Fortnite теперь проводят внутриигровые турниры

Разработчики считают, что владельцы консолей смогут успешно конкурировать с ПК-игроками.

Компания Epic Games запустила внутриигровые соревнования в режиме королевской битвы в игре Fortnite. Турниры доступны всем геймерам: как новичкам, так и профессионалам.

Соревнования расписаны до конца ноября. Геймеры смогут принять участие не только в одиночных турнирах, но и в парных и командных. Владельцы ПК и консолей будут соревноваться в одной лиге.