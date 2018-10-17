Авторы Fortnite теперь проводят внутриигровые турниры
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Разработчики считают, что владельцы консолей смогут успешно конкурировать с ПК-игроками.
Компания Epic Games запустила внутриигровые соревнования в режиме королевской битвы в игре Fortnite. Турниры доступны всем геймерам: как новичкам, так и профессионалам.
Соревнования расписаны до конца ноября. Геймеры смогут принять участие не только в одиночных турнирах, но и в парных и командных. Владельцы ПК и консолей будут соревноваться в одной лиге.
Разработчики игры рассказали, что пользователи со всех устройств будут сражаться на равных. Это решение Epic Games объясняет тем, что на соревнованиях профессиональные игроки, пользующиеся геймпадами, не уступали тем, кто предпочитает мышь и клавиатуру.