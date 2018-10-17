Госдума поддержала отмену обязанности иметь при себе бумажный полис ОСАГО

При этом у автовладельцев останется возможность получить документ на специальном бланке.

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "Об ОСАГО", которые уравнивают статус бумажного и электронного полисов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправкам, будет введён единый подход к заключению договора ОСАГО на разных носителях. В результате водителям больше не нужно будет предъявлять документ сотруднику ГИБДД, а стражи порядка смогут проверить необходимые им данные при помощи электронных устройств или в единой базе данных.

Таким образом, водителю разрешено будет не возить с собой бумажный вариант полиса или же распечатку электронного, однако у автолюбителей останется возможность получать его на особом бланке строгой отчётности.