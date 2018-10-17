Песни Боба Дилана станут полноценным фильмом

Журнал The New Yorker опубликовал информацию о том, что в настоящий момент ведётся работа над фильмом, который станет экранизацией песен Боба Дилана. Проектом занимается режиссёр Лука Гуаданьино, известный по драме "Назови меня своим именем" и ремейку хоррора "Суспирия".

Режиссёр хочет экранизировать альбом Blood on the Tracks. Он вышел в 1975 году. Права на ленту выкупил один из продюсеров фильма "Назови меня своим именем" и предложил проект итальянскому постановщику.