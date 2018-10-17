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Регион
Опубликовано 17 октября 2018, 16:04

Песни Боба Дилана станут полноценным фильмом

Проектом будет заниматься режиссёр ремейка "Суспирии", а сама лента может оказаться не мюзиклом.

Фото&nbsp;&copy; Joel C Ryan/Invision/AP

Фото © Joel C Ryan/Invision/AP

Журнал The New Yorker опубликовал информацию о том, что в настоящий момент ведётся работа над фильмом, который станет экранизацией песен Боба Дилана. Проектом занимается режиссёр Лука Гуаданьино, известный по драме "Назови меня своим именем" и ремейку хоррора "Суспирия".

Режиссёр хочет экранизировать альбом Blood on the Tracks. Он вышел в 1975 году. Права на ленту выкупил один из продюсеров фильма "Назови меня своим именем" и предложил проект итальянскому постановщику.

Будет ли фильм мюзиклом, на данный момент не ясно. Это же касается и того, примет ли участие в производстве сам 77-летний Дилан.

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Сергей Сурепин
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