Песни Боба Дилана станут полноценным фильмом
Проектом будет заниматься режиссёр ремейка "Суспирии", а сама лента может оказаться не мюзиклом.
Фото © Joel C Ryan/Invision/AP
Журнал The New Yorker опубликовал информацию о том, что в настоящий момент ведётся работа над фильмом, который станет экранизацией песен Боба Дилана. Проектом занимается режиссёр Лука Гуаданьино, известный по драме "Назови меня своим именем" и ремейку хоррора "Суспирия".
Режиссёр хочет экранизировать альбом Blood on the Tracks. Он вышел в 1975 году. Права на ленту выкупил один из продюсеров фильма "Назови меня своим именем" и предложил проект итальянскому постановщику.
Будет ли фильм мюзиклом, на данный момент не ясно. Это же касается и того, примет ли участие в производстве сам 77-летний Дилан.