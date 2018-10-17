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Опубликовано 17 октября 2018, 17:11

Россиянам вернут стоимость авиабилетов в случае болезни родственника

Фото: &copy; Flickr/Bill Abbott

Фото: © Flickr/Bill Abbott

Для получения компенсации необходимо будет предоставить подтверждающий это документ из медицинского учреждения.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому пассажирам будет возвращаться стоимость невозвратных авиабилетов в случае болезни близких родственников. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что ранее такая процедура была возможна лишь в том случае, если заболевший также летел данным рейсом. Из Воздушного кодекса предлагалось исключить формулировку "совместно следующих с ним на воздушном судне".

Как отмечает автор инициативы Наталья Кувшинова, теперь пассажиры смогут вернуть билеты даже в том случае, если заболевший (или умерший) не планировал лететь этим же рейсом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект может помочь людям в непростой жизненной ситуации, от которой никто не застрахован. Отмечается, что консультации с авиакомпаниями уже ранее проводились. На загруженности их рейсов данная мера никак не отразится.

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Артур Белкин
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