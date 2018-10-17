Россиянам вернут стоимость авиабилетов в случае болезни родственника

Для получения компенсации необходимо будет предоставить подтверждающий это документ из медицинского учреждения.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому пассажирам будет возвращаться стоимость невозвратных авиабилетов в случае болезни близких родственников. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что ранее такая процедура была возможна лишь в том случае, если заболевший также летел данным рейсом. Из Воздушного кодекса предлагалось исключить формулировку "совместно следующих с ним на воздушном судне".

Как отмечает автор инициативы Наталья Кувшинова, теперь пассажиры смогут вернуть билеты даже в том случае, если заболевший (или умерший) не планировал лететь этим же рейсом.