Россиянам вернут стоимость авиабилетов в случае болезни родственника
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Для получения компенсации необходимо будет предоставить подтверждающий это документ из медицинского учреждения.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому пассажирам будет возвращаться стоимость невозвратных авиабилетов в случае болезни близких родственников. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что ранее такая процедура была возможна лишь в том случае, если заболевший также летел данным рейсом. Из Воздушного кодекса предлагалось исключить формулировку "совместно следующих с ним на воздушном судне".
Как отмечает автор инициативы Наталья Кувшинова, теперь пассажиры смогут вернуть билеты даже в том случае, если заболевший (или умерший) не планировал лететь этим же рейсом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект может помочь людям в непростой жизненной ситуации, от которой никто не застрахован. Отмечается, что консультации с авиакомпаниями уже ранее проводились. На загруженности их рейсов данная мера никак не отразится.