Хинштейн: Керченский стрелок получил разрешение на хранение оружия в сентябре

По словам парламентария, оружие студенту было выдано на законных основаниях и патроны он купил законно.

Студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа, 18-летний Владислав Росляков, подозреваемый в стрельбе в учебном заведении, на законных основаниях получил охотничье оружие в сентябре — он был признан вменяемым. Об этом сообщил бывший советник директора Росгвардии, депутат ГД Александр Хинштейн в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

— В сентябре, месяцем ранее, он получил разрешение на хранение огнестрельного охотничьего оружия. Чтобы такое оружие получить, необходимо пройти соответствующую подготовку, предоставить меддокументы, в том числе об отсутствии противопоказаний психического характера. Да, оружие было ему выдано на законных основаниях, патроны он купил на законных основаниях. Он совершеннолетний был, дееспособный гражданин РФ, — отметил депутат.