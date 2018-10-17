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Опубликовано 17 октября 2018, 20:43

Госдума одобрила в первом чтении смягчающие поправки к закону о кинофестивалях

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

В законопроекте речь идёт, в частности, о том, что нет необходимости для кинофестиваля обзаводиться жюри и конкурсной программой в обязательном порядке.

Госдума одобрила в первом чтении смягчающие поправки к закону о кинофестивалях. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской.

Отмечается, что правительственный закон, уточняющий определение международного кинофестиваля и отменяющий прокатные удостоверения для таких мероприятий, прошёл третье чтение 26 июля. Однако по нему без получения прокатного удостоверения можно демонстрировать фильмы только на тех кинофестивалях, где имеются жюри и конкурсная программа.

Помимо того, согласно ранее принятой норме, продолжительность фестиваля должна быть не более десяти дней и фильм должны показывать не более двух раз на протяжении кинофестиваля.

— В законопроекте речь идёт о том, что нет необходимости для кинофестиваля обзаводиться жюри и конкурсной программой в обязательном порядке, — отметила Ямпольская. — Продолжительность международного кинофестиваля увеличивается до 15 дней, количество возможных показов — до пяти.

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Майя Селезнёва
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