Госдума одобрила в первом чтении смягчающие поправки к закону о кинофестивалях
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В законопроекте речь идёт, в частности, о том, что нет необходимости для кинофестиваля обзаводиться жюри и конкурсной программой в обязательном порядке.
Госдума одобрила в первом чтении смягчающие поправки к закону о кинофестивалях. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской.
Отмечается, что правительственный закон, уточняющий определение международного кинофестиваля и отменяющий прокатные удостоверения для таких мероприятий, прошёл третье чтение 26 июля. Однако по нему без получения прокатного удостоверения можно демонстрировать фильмы только на тех кинофестивалях, где имеются жюри и конкурсная программа.
Помимо того, согласно ранее принятой норме, продолжительность фестиваля должна быть не более десяти дней и фильм должны показывать не более двух раз на протяжении кинофестиваля.
— В законопроекте речь идёт о том, что нет необходимости для кинофестиваля обзаводиться жюри и конкурсной программой в обязательном порядке, — отметила Ямпольская. — Продолжительность международного кинофестиваля увеличивается до 15 дней, количество возможных показов — до пяти.