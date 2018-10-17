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Опубликовано 17 октября 2018, 19:41

Замужество с Томом Крузом спасло Николь Кидман от голливудских насильников

Фото: &copy; Twitter / enews

Фото: © Twitter / enews

Актриса призналась, что сталкивалась с неподобающим поведением по отношению к голливудским женщинам.

Звезда кино Николь Кидман не стала жертвой домогательств в Голливуде благодаря замужеству с популярным актёром Томом Крузом. Об этом актриса рассказала в интервью журналу The New York Magazine.

Я вышла замуж очень юной. Для меня это было приобретением защиты. Мы женились по любви. Замужество за могущественным человеком уберегло меня от сексуальных домогательств. Я снималась в кино, однако все же находилась в коконе.

Николь Кидман

По словам актрисы, когда она развелась с Томом Крузом, ей пришлось быстро взрослеть. На тот момент звезде кино было 33 года. Также актриса призналась, что сталкивалась с неподобающим поведением по отношению к женщинам в Голливуде.

Напомним, 51-летняя Николь Кидман стала популярной благодаря фильмам "Догвилль", "Бэтмен навсегда", "Другие" и "Умереть во имя".

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Сергей Сурепин
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