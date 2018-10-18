Канье Уэст подарил президенту и детям Уганды собственные кроссовки
Популярный американский рэпер выбрал в качестве презента белые кроссовки из одного из последних релизов.
Фото: © Twitter / ajplus
Во время своей поездки в Уганду артист Канье Уэст подарил местным детям собственные кроссовки. Рэпер выбрал несколько пар Yeezy Boost 350 V2.
We Got Love https://t.co/5BnG8185LE— ye (@kanyewest) October 16, 2018
Вместе с этим Канье опубликовал видео в "Твиттере". В ролике можно увидеть, как дети танцуют в новых кроссовках.
Также стало известно, что одну пару кроссовок Канье подарил президенту Уганды Йовери Мусевени. Президент в свою очередь дал Канье и его супруге Ким Кардашьян угандийские имена — Каньесиги и Кемигиша. Во время встречи они обсудили туристический потенциал государства. Что же касается Канье, то он приехал в Уганду для того, чтобы завершить работу над своим будущим альбомом YANDHI, — релиз запланирован на 23 ноября.