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Регион
Опубликовано 17 октября 2018, 21:04

Канье Уэст подарил президенту и детям Уганды собственные кроссовки

Популярный американский рэпер выбрал в качестве презента белые кроссовки из одного из последних релизов.

Фото: &copy; Twitter / ajplus

Фото: © Twitter / ajplus

Во время своей поездки в Уганду артист Канье Уэст подарил местным детям собственные кроссовки. Рэпер выбрал несколько пар Yeezy Boost 350 V2.

Вместе с этим Канье опубликовал видео в "Твиттере". В ролике можно увидеть, как дети танцуют в новых кроссовках.

Также стало известно, что одну пару кроссовок Канье подарил президенту Уганды Йовери Мусевени. Президент в свою очередь дал Канье и его супруге Ким Кардашьян угандийские имена — Каньесиги и Кемигиша. Во время встречи они обсудили туристический потенциал государства. Что же касается Канье, то он приехал в Уганду для того, чтобы завершить работу над своим будущим альбомом YANDHI, — релиз запланирован на 23 ноября.

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Сергей Сурепин
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