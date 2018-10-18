"Роскосмос" анонсировал доклад о причинах аварии "Союза"

Предварительный отчёт о результатах работы специальной комиссии будет готов уже к концу этой недели.

Сегодня генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин провёл заседание государственной комиссии по расследованию нештатной ситуации. Речь идёт об аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября на космодроме Байконур.

С основным докладом выступил Дмитрий Баранов, врио генерального директора РКЦ "Прогресс". Помимо доклада о предварительных причинах аварии он сообщил о проверке этапов производства РН типа "Союз". Предварительный доклад о результатах работы комиссии будет готов к концу этой недели.