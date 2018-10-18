Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2018, 21:06

"Роскосмос" анонсировал доклад о причинах аварии "Союза"

Фото: &copy; Twitter / roscosmos

Фото: © Twitter / roscosmos

Предварительный отчёт о результатах работы специальной комиссии будет готов уже к концу этой недели.

Сегодня генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин провёл заседание государственной комиссии по расследованию нештатной ситуации. Речь идёт об аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября на космодроме Байконур.

С основным докладом выступил Дмитрий Баранов, врио генерального директора РКЦ "Прогресс". Помимо доклада о предварительных причинах аварии он сообщил о проверке этапов производства РН типа "Союз". Предварительный доклад о результатах работы комиссии будет готов к концу этой недели.

Напомним, специалисты в настоящий момент занимаются предметным изучением причин неудачного пуска ракеты-носителя "Союз-ФГ".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Роскосмос
  • Игры
  • союз
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar