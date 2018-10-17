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Регион
Опубликовано 17 октября 2018, 19:43

Twitter опубликовал архив сообщений "причастных к вмешательству" аккаунтов

Фото: &copy; Twitter / talentscout007

Фото: © Twitter / talentscout007

Социальная сеть выложила в свободный доступ архив, который касается попыток вмешательства во внутреннюю американскую политику.

Представители "Твиттера" заявили, что компания 17 октября опубликовала все аккаунты и связанный с ними контент, который ассоциируется с потенциальными информационными операциями. Эти данные сервис зафиксировал с 2016 года.

Ранее компания сообщала о подобной активности. Теперь разработчики решили опубликовать значительно больше информации.

Таким образом, "Твиттер" опубликовал данные о 3841 аккаунте, которые якобы были замешаны во вмешательстве в американские выборы. Также в свободном доступе оказались сведения о 770 аккаунтах, базирующихся в Иране. В базе находится порядка 10 миллионов сообщений и более 2 миллионов видео, изображений и другого контента.

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Сергей Сурепин
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