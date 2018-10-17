Twitter опубликовал архив сообщений "причастных к вмешательству" аккаунтов
Фото: © Twitter / talentscout007
Социальная сеть выложила в свободный доступ архив, который касается попыток вмешательства во внутреннюю американскую политику.
Представители "Твиттера" заявили, что компания 17 октября опубликовала все аккаунты и связанный с ними контент, который ассоциируется с потенциальными информационными операциями. Эти данные сервис зафиксировал с 2016 года.
Ранее компания сообщала о подобной активности. Теперь разработчики решили опубликовать значительно больше информации.
Таким образом, "Твиттер" опубликовал данные о 3841 аккаунте, которые якобы были замешаны во вмешательстве в американские выборы. Также в свободном доступе оказались сведения о 770 аккаунтах, базирующихся в Иране. В базе находится порядка 10 миллионов сообщений и более 2 миллионов видео, изображений и другого контента.