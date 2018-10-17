Twitter опубликовал архив сообщений "причастных к вмешательству" аккаунтов

Социальная сеть выложила в свободный доступ архив, который касается попыток вмешательства во внутреннюю американскую политику.

Представители "Твиттера" заявили, что компания 17 октября опубликовала все аккаунты и связанный с ними контент, который ассоциируется с потенциальными информационными операциями. Эти данные сервис зафиксировал с 2016 года.

Ранее компания сообщала о подобной активности. Теперь разработчики решили опубликовать значительно больше информации.