Павел Дуров обвинил WhatsApp в пренебрежении интересами пользователей

Создатель Telegram заявил, что руководство популярного мессенджера не защитило интересы пользователей.

Павел Дуров заявил, что уход создателей WhatsApp из "Фейсбука" продемонстрировал, что, получив небольшую сумму денег, разработчик сервиса навсегда лишается возможности менять к лучшему жизнь пользователей. Здесь же Дуров напомнил, что эксперты обнаружили уязвимость в защите WhatsApp.

По словам Дурова, речь идёт о недостаточном шифровании сообщений. Также выявлена уязвимость, позволяющая взламывать аккаунт через видеовызов.