Усэйн Болт отклонил предложение европейского клуба
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Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике решил отказаться от контракта мальтийского клуба «Валетта».
Недавно Усэйн Болт начал футбольную карьеру. В настоящий момент он выступает за клуб "Сентрал Кост Маринерс" (Австралия).
Спортсмену ранее поступило предложение перейти в команду "Валетта". По словам агента ямайского спортсмена Рики Симмса, к Усэйну проявляют интерес многие клубы, однако в настоящий момент он не хочет продолжать карьеру на Мальте.
До этого сообщалось, что европейская команда предложила спортсмену двухлетний контракт. Болт подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" в начале августа. Соглашение бессрочное, поэтому не гарантирует спортсмену заключения профессионального договора.