Усэйн Болт отклонил предложение европейского клуба

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике решил отказаться от контракта мальтийского клуба «Валетта».

Недавно Усэйн Болт начал футбольную карьеру. В настоящий момент он выступает за клуб "Сентрал Кост Маринерс" (Австралия).

Спортсмену ранее поступило предложение перейти в команду "Валетта". По словам агента ямайского спортсмена Рики Симмса, к Усэйну проявляют интерес многие клубы, однако в настоящий момент он не хочет продолжать карьеру на Мальте.