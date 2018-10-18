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Регион
Опубликовано 17 октября 2018, 21:21

Усэйн Болт отклонил предложение европейского клуба

Фото:&nbsp;&copy; Twitter /&nbsp;usainbolt

Фото: © Twitter / usainbolt

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике решил отказаться от контракта мальтийского клуба «Валетта».

Недавно Усэйн Болт начал футбольную карьеру. В настоящий момент он выступает за клуб "Сентрал Кост Маринерс" (Австралия).

Спортсмену ранее поступило предложение перейти в команду "Валетта". По словам агента ямайского спортсмена Рики Симмса, к Усэйну проявляют интерес многие клубы, однако в настоящий момент он не хочет продолжать карьеру на Мальте.

До этого сообщалось, что европейская команда предложила спортсмену двухлетний контракт. Болт подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" в начале августа. Соглашение бессрочное, поэтому не гарантирует спортсмену заключения профессионального договора.

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Сергей Сурепин
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