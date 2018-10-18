Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2018, 21:21

Стартовали продажи нового УАЗ "Пикап"

Фото: &copy; Twitter / gazetadaily1

Фото: © Twitter / gazetadaily1

Ульяновский автомобильный завод объявил о старте продаж обновлённой версии УАЗ «Пикап».

Цена на новые модели начинается от 784 тысяч рублей. Автомобили доступны в различных комплектациях. Всего их четыре: "Классик", "Оптимум", "Престиж", "Максимум".

Максимальная цена — 1,13 миллиона рублей. В авто УАЗ "Пикап" установлен двигатель ЗМЗ ПРО мощностью 150 литров в секунду. Также авто получило модернизированную механическую 5-ступенчатую коробку передач.

Базовая комплектация авто имеет антиблокировочную систему, подушку безопасности водителя, электронную систему распределения тормозных усилий, а также гидроусилитель руля. К тому же инженеры улучшили рулевое управление и шумоизоляцию.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • УАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar