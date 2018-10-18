Стартовали продажи нового УАЗ "Пикап"

Ульяновский автомобильный завод объявил о старте продаж обновлённой версии УАЗ «Пикап».

Цена на новые модели начинается от 784 тысяч рублей. Автомобили доступны в различных комплектациях. Всего их четыре: "Классик", "Оптимум", "Престиж", "Максимум".

Максимальная цена — 1,13 миллиона рублей. В авто УАЗ "Пикап" установлен двигатель ЗМЗ ПРО мощностью 150 литров в секунду. Также авто получило модернизированную механическую 5-ступенчатую коробку передач.