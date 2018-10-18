Uber оценили в 120 миллиардов долларов
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Оценку корпорации сделали в преддверии проведения IPO, которое запланировано на начало 2019 года.
Согласно источникам WSJ, в сентябре Goldman Sachs Group и Morgan Stanley оценили Uber в 120 миллиардов долларов. Для банков это стандартная практика — они представляют свои предложения по оценке перед тем, как компании нанимают фирмы для организации проведения IPO.
Напомним, в конце августа корпорация Uber получила инвестиции от Toyota Motors. Оценка составляла 76 миллиардов долларов. Менее чем за два месяца этот показатель вырос почти вдвое.
В настоящий момент ожидается, что доход Uber вырастет за этот год до 10–11 миллиардов долларов. В 2017 году данный показатель составил менее 8 миллиардов долларов. Фирма не планирует получать прибыль до конца 2021 года. Что касается IPO, то Uber планирует провести его к концу 2019 года.