Uber оценили в 120 миллиардов долларов

Оценку корпорации сделали в преддверии проведения IPO, которое запланировано на начало 2019 года.

Согласно источникам WSJ, в сентябре Goldman Sachs Group и Morgan Stanley оценили Uber в 120 миллиардов долларов. Для банков это стандартная практика — они представляют свои предложения по оценке перед тем, как компании нанимают фирмы для организации проведения IPO.

Напомним, в конце августа корпорация Uber получила инвестиции от Toyota Motors. Оценка составляла 76 миллиардов долларов. Менее чем за два месяца этот показатель вырос почти вдвое.