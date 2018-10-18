Госдума возложила на Киев ответственность за разрыв отношений с Россией

Депутаты подчеркнули, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе получит адекватный ответ.

Государственная дума РФ приняла заявление по ситуации на Украине, в котором возложила ответственность за разрыв российско-украинских отношений на Киев.

— Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. Ещё не поздно остановиться, — отметили депутаты.

Документ принят в связи с обострением ситуации на Украине, в нём обращается внимание на деятельность США, которые поощряют антироссийские настроения в Киеве.

В нижней палате российского парламента уверяют, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведёт к катастрофическим последствиям".

Документ будет направлен в ОНН, ОДКБ, ОБСЕ, ПАСЕ и Верховную раду Украины.

Напомним, власти Украины с апреля 2014 года ведут военные действия против самопровозглашённых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.