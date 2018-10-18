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Регион
Опубликовано 18 октября 2018, 15:49

"Ради сиюминутной выгоды". В ГД оценили передачу Киевом Андреевской церкви

Вид на Андреевскую церковь в Киеве.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Р. Якименко

Вид на Андреевскую церковь в Киеве. Фото © РИА Новости/Р. Якименко

По словам депутата, власти Незалежной пошли на такой шаг ради "сиюминутной политической выгоды".

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин прокомментировал передачу Константинополю Андреевской церкви в Киеве и заявил, что Украина "разбрасывается памятниками культуры". Об этом он рассказал в беседе с RT.

— Это памятник архитектуры мирового значения. А они просто так его отдают ради своей сиюминутной политической выгоды, — сказал Вяткин.

По мнению депутата, действия Киева провоцируют раскол в обществе и поддерживает "внутренний гражданский конфликт во всех его проявлениях".

Вяткин напомнил, что в 2019 году на Украине пройдут выборы и у политической верхушки сейчас низкий рейтинг. Поэтому, как он считает, религиозный раскол в стране нужен ради того, чтобы сохранить власть.

Напомним, сегодня Верховная рада передала знаменитую Андреевскую церковь Константинополю по решению президента Петра Порошенко.

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Константин Агапов
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