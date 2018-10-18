Эксперт связал трагедию в Керчи с несуществующей игрой "Дока-2"

Пользователи социальных сетей уже успели усомниться в компетентности Филиппа Гросс-Днепрова.

В эфире "Вести-ФМ" эксперт Филипп Гросс-Днепров заявил, что в керченской трагедии виновата рок-музыка и компьютерные игры. Видео с эфиром передачи было опубликовано на YouTube-канале HiroariTillWhen.

Эксперт во время эфира рассматривал страницу подозреваемого в стрельбе в Керчи в соцсети. Он обратил внимание, что там была ссылка на сайт, связанный с игрой "Дока-2". Он пояснил, что возрастная цензура этой игры — 18+, однако, несмотря на это, в неё играют дети в возрасте 13–14 лет.

Также Гросс-Днепров добавил, что в этой игре можно убивать зомби или самому быть зомби. На самом деле игры "Дока-2" не существует. Гросс-Днепров, вероятно, имел в виду игру Dota 2. Сражения в этой игре проходят на однотипной карте, где есть две базы, и задача игроков — уничтожить её быстрее соперника. Никаких школ там взрывать не нужно, да и зомби нет.