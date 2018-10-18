Депутат Госдумы предложил закрыть сайты об играх после трагедии в Керчи

Евгений Марченко уверен в том, что видеоигры "ломают" психику современного поколения.

Депутат "Единой России" Евгений Марченко заявил, что игры негативно влияют на детскую психику. При этом самих геймеров, по его мнению, нужно "отслеживать".

Марченко уверен, увлечение играми провоцирует подростков на преступления. Депутат заявил, что нужно закрывать сайты в Интернете, связанные с компьютерными играми. Он добавил, что нужно их закрывать, чтобы "молодёжь не ломала себе психику". Марченко считает, что с подобными сайтами нужно поступать так, как Роскомнадзор поступал с "группами смерти".

Также депутат отметил, что необходимо ужесточить процедуру выдачи лицензии на оружие, чтобы "психически ненормальные и асоциальные" люди не могли получить к нему доступ. Ранее в эфире "Вести-ФМ" эксперт Филипп Гросс-Днепров заявил, что в керченской трагедии виноваты рок-музыка и компьютерные игры.