Звёздам сериала "Мир Дикого Запада" удвоят гонорары
Кадр из сериала “Мир Дикого Запада”/kinopoisk.ru
Основные актёры в третьем сезоне популярного шоу будут получать порядка 250 тысяч долларов за эпизод.
Источники THR сообщили, что исполнители главных ролей в сериале "Мир Дикого Запада" перезаключили контракты с HBO. Их гонорары в связи с этим значительно выросли.
Таким образом, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон будут получать по 250 тысяч долларов за каждый эпизод. Во время работы над первыми двумя сезонами им платили по 100–150 тысяч долларов.
Напомним, переговоры не вели только Джеймс Марсден и Тесса Томпсон. Скорее всего, их персонажи не задержатся надолго в сериале.