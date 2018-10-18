Звёздам сериала "Мир Дикого Запада" удвоят гонорары

Основные актёры в третьем сезоне популярного шоу будут получать порядка 250 тысяч долларов за эпизод.

Источники THR сообщили, что исполнители главных ролей в сериале "Мир Дикого Запада" перезаключили контракты с HBO. Их гонорары в связи с этим значительно выросли.

Таким образом, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон будут получать по 250 тысяч долларов за каждый эпизод. Во время работы над первыми двумя сезонами им платили по 100–150 тысяч долларов.