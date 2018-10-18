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Опубликовано 18 октября 2018, 16:49

Съёмки нового "Человека-паука" завершились

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Продолжение "Возвращения домой" получило название "Вдали от дома" и выйдет 4 июля 2019 года.

Актёр Том Холланд в "Инстаграме" опубликовал фото с последнего дня съёмок фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Холланд играет главного героя фильма Питера Паркера.

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THATS A WRAP #farfromhome

Публикация от ✌️ (@tomholland2013)

На фото рядом с Паркером стоит ЭмДжей в исполнении Зендаи. В данном случае её имя — это сокращение от Мишель Джонс, а не Мэри Джейн. Помимо классического чёрно-красного костюма во втором фильме появится полностью чёрный.

Также стало известно, что в продолжении Пауку предстоит встретиться с мастером иллюзий Мистерио, которого сыграл Джейк Джилленхол ("Исходный код"). Фильм выйдет 4 июля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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