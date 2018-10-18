Съёмки нового "Человека-паука" завершились

Продолжение "Возвращения домой" получило название "Вдали от дома" и выйдет 4 июля 2019 года.

Актёр Том Холланд в "Инстаграме" опубликовал фото с последнего дня съёмок фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Холланд играет главного героя фильма Питера Паркера.

На фото рядом с Паркером стоит ЭмДжей в исполнении Зендаи. В данном случае её имя — это сокращение от Мишель Джонс, а не Мэри Джейн. Помимо классического чёрно-красного костюма во втором фильме появится полностью чёрный.