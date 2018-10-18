В Netflix отказались продлевать комедийную драму "Оранжевый — хит сезона"

Заключительные эпизоды популярного американского сериала будут доступны уже в 2019 году.

Информация о завершении шоу появилась в официальном аккаунте сериала в "Твиттере". Видеообращение записали актёры шоу.

Звёзды сериала поблагодарили фанатов. Они также отметили, что за эти годы съёмочная команда стала настоящей семьёй. Актёры также пообещали, что седьмой сезон будет "незабываемым".