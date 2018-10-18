В Netflix отказались продлевать комедийную драму "Оранжевый — хит сезона"
Кадр из сериала “Оранжевый — хит сезона”/kinopoisk.ru
Заключительные эпизоды популярного американского сериала будут доступны уже в 2019 году.
Информация о завершении шоу появилась в официальном аккаунте сериала в "Твиттере". Видеообращение записали актёры шоу.
Звёзды сериала поблагодарили фанатов. Они также отметили, что за эти годы съёмочная команда стала настоящей семьёй. Актёры также пообещали, что седьмой сезон будет "незабываемым".
Конкретная дата выхода финального сезона пока не озвучена. Напомним, "Оранжевый — хит сезона" — это комедийная драма от Netflix, рассказывающая о жизни в женской тюрьме.