Новую Diablo не покажут в 2018 году

Разработчики вовсю намекают на то, что во время мероприятия BlizzCon четвёртой части игры не будет.

После ряда утечек фанаты ждали анонса новой Diablo. Предполагалось, что разработчики покажут четвёртую часть игры именно на этом фестивале. Однако крупных анонсов не будет, а в студии заявили, что игру представят тогда, когда придёт время.