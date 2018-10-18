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Опубликовано 18 октября 2018, 17:30

Новую Diablo не покажут в 2018 году

Фото&nbsp;&copy;&nbsp;Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Разработчики вовсю намекают на то, что во время мероприятия BlizzCon четвёртой части игры не будет.

Компания Blizzard поделилась информацией по поводу фестиваля BlizzCon 2018. Мероприятие будет проходить 2–3 ноября.

После ряда утечек фанаты ждали анонса новой Diablo. Предполагалось, что разработчики покажут четвёртую часть игры именно на этом фестивале. Однако крупных анонсов не будет, а в студии заявили, что игру представят тогда, когда придёт время.

В рамках фестиваля разработчики должны поделиться информацией о будущем мультсериале по Diablo. Также компания выпустит Diablo 3 на Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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