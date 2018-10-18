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Регион
Опубликовано 18 октября 2018, 17:50

Комик Луи Си Кей оценил свои потери от секс-скандала в 35 миллионов долларов

Фото &copy; Chris Pizzello/Invision/AP

Фото © Chris Pizzello/Invision/AP

По словам популярного американского артиста, в связи с этой историей он попал в ад и вернулся обратно.

В конце 2017 года Луи Си Кея несколько женщин обвинили в неприемлемом сексуальном поведении. Комик снова выступил на сцене — на этот раз в Нью-Йоркском клубе West Side Comedy Club.

Артист признался, что из-за скандала он потерял 35 миллионов долларов. По словам Луи, это было похоже на путь в ад и обратно. Новый 15-минутный стенд-ап комика приняли очень положительно — все были в восторге и никто не ушёл из зала.

Напомним, своё первое выступление после секс-скандала Си Кей дал в конце августа (спустя девять месяцев). Женщины обвиняли артиста в том, что он мастурбировал в их присутствии.

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Сергей Сурепин
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