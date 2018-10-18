Комик Луи Си Кей оценил свои потери от секс-скандала в 35 миллионов долларов

По словам популярного американского артиста, в связи с этой историей он попал в ад и вернулся обратно.

В конце 2017 года Луи Си Кея несколько женщин обвинили в неприемлемом сексуальном поведении. Комик снова выступил на сцене — на этот раз в Нью-Йоркском клубе West Side Comedy Club.

Артист признался, что из-за скандала он потерял 35 миллионов долларов. По словам Луи, это было похоже на путь в ад и обратно. Новый 15-минутный стенд-ап комика приняли очень положительно — все были в восторге и никто не ушёл из зала.