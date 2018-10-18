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Регион
Опубликовано 18 октября 2018, 19:07

Владимир Соловьёв выступил за возвращение смертной казни

Телеведущий&nbsp;Владимир Соловьев.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущий Владимир Соловьев. Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По его словам, только после принятия "принципиальных изменений судебной системы" можно вводить такую меру.

Телеведущий Владимир Соловьёв выступил за введение в России смертной казни. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Вести FM".

— Смертную казнь давно пора возвращать, — сказал Соловьёв.

По его мнению, при возвращении такой меры наказания важна многоэтапность в подготовке всех правовых норм. Он добавил, что для отмены моратория России необходимо покинуть Совет Европы и прекратить "все эти игры".

Соловьёв заявил, что благодаря смертной казни странам Юго-Восточной Азии удалось избавиться от проблемы наркоторговли.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Малайзии могут отменить смертную казнь.

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Константин Агапов
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