Владимир Соловьёв выступил за возвращение смертной казни

По его словам, только после принятия "принципиальных изменений судебной системы" можно вводить такую меру.

Телеведущий Владимир Соловьёв выступил за введение в России смертной казни. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Вести FM".

— Смертную казнь давно пора возвращать, — сказал Соловьёв.

По его мнению, при возвращении такой меры наказания важна многоэтапность в подготовке всех правовых норм. Он добавил, что для отмены моратория России необходимо покинуть Совет Европы и прекратить "все эти игры".

Соловьёв заявил, что благодаря смертной казни странам Юго-Восточной Азии удалось избавиться от проблемы наркоторговли.