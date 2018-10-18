Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2018, 22:19

Медведев встретился с премьером Словении в Брюсселе

Дмитрий Медведев. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Астафьев

Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Александр Астафьев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с премьером Словении Марьяном Шарецем, стороны начали переговоры с обсуждения отношений двух стран, сообщает ТАСС.

До этого Медведев побеседовал с премьером Камбоджи Хун Сеном. Встречи прошли на полях саммита "Азия — Европа" (АСЕМ) в Брюсселе.

Саммит открывается в четверг, 18 октября. В нём примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии. Помимо участия в работе саммита Медведев встретится в том числе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • В мире
  • Словения
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar