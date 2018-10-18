Медведев встретился с премьером Словении в Брюсселе

До этого Медведев побеседовал с премьером Камбоджи Хун Сеном. Встречи прошли на полях саммита "Азия — Европа" (АСЕМ) в Брюсселе.

Саммит открывается в четверг, 18 октября. В нём примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии. Помимо участия в работе саммита Медведев встретится в том числе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.