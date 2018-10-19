"Господи, что они пережили". Кузнецова поговорила с пострадавшими в Керчи детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова пообщалась с шестью пострадавшими в Керчи детьми, которые сейчас находятся в больнице Симферополя.

— Я поговорила с каждым, двое из них в реанимации... Господи, что они пережили... Задача не только вылечить, задача — вернуть их в их жизнь! — написала омбудсмен в "Фейсбуке".

С руководителем института психиатрии имени Сербского Зурабом Кекелидзе она обсудила важность продолжения работы специалистов с пострадавшими. Кузнецова также рассказала, что врачи и медперсонал "не спали больше суток".