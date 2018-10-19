"Господи, что они пережили". Кузнецова поговорила с пострадавшими в Керчи детьми
Фото: © Facebook/Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова пообщалась с шестью пострадавшими в Керчи детьми, которые сейчас находятся в больнице Симферополя.
— Я поговорила с каждым, двое из них в реанимации... Господи, что они пережили... Задача не только вылечить, задача — вернуть их в их жизнь! — написала омбудсмен в "Фейсбуке".
С руководителем института психиатрии имени Сербского Зурабом Кекелидзе она обсудила важность продолжения работы специалистов с пострадавшими. Кузнецова также рассказала, что врачи и медперсонал "не спали больше суток".
Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и привёл в действие взрывное устройство в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Ранее глава СК РФ дал ряд поручений по расследованию дела.