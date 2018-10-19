Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября 2018, 01:36

"Господи, что они пережили". Кузнецова поговорила с пострадавшими в Керчи детьми

Фото: &copy; Facebook/Анна Кузнецова

Фото: © Facebook/Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова пообщалась с шестью пострадавшими в Керчи детьми, которые сейчас находятся в больнице Симферополя.

— Я поговорила с каждым, двое из них в реанимации... Господи, что они пережили... Задача не только вылечить, задача — вернуть их в их жизнь! — написала омбудсмен в "Фейсбуке".

С руководителем института психиатрии имени Сербского Зурабом Кекелидзе она обсудила важность продолжения работы специалистов с пострадавшими. Кузнецова также рассказала, что врачи и медперсонал "не спали больше суток".

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и привёл в действие взрывное устройство в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Ранее глава СК РФ дал ряд поручений по расследованию дела.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Регионы
  • керчь
  • Анна Кузнецова
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar