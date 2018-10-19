Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова рассказала изданию gordonua.com о том, что к ней домой ворвалась толпа неизвестных, которые требуют собирать вещи. Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова также сообщает, что эти люди заблокировали в квартире её сына и его няню.

— Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи, — заявила она.

По её словам, полиция уже вызвана. Максакова также через СМИ попросила правоохранительные органы "немедленно отреагировать". Сама она в момент визита неизвестных находилась не в Киеве, поэтому в ближайшее время вылетает домой. Певица добавила, что очень нервничает.