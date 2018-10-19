В России предложили учредить день отцов

Авторы инициативы отметили, что праздник матерей на официальном уровне отмечается с 1999 года.

Комитет по делам семьи, женщин и детей Госдумы рассматривает предложение об учреждении в России нового праздника — дня отцов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на автора инициативы, руководителя общественного объединения "Лига отцов" в Якутии Айхала Габышева.

— День матери на официальном уровне в России празднуется с 1999 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. Согласно Конституции РФ, институт отцовства, материнства и детства имеет равный правовой статус, — пояснил председатель общественного объединения.

По словам Габышева, предложение выдвинуто в рамках реализации концепции государственной семейной политики в России до 2025 года. Глава лиги отметил, что федеральный праздник пап можно назначить на четвёртое воскресенье июня.