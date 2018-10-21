Играть всерьёз

Наталья Кулакова живёт в Химках, она — мама 12-летнего Саввы. У неё два высших образования: филологическое и экономическое. Занимается предпринимательством. Её супругу Сергею 52 года, по профессии он журналист, но в данный момент занят бизнесом. Как и все хорошие родители, они мечтают, чтобы их ребёнок достиг успеха на каком-то поприще. Однако в отличие от большинства других Наталья и Сергей искренне желают своему ребёнку такую карьеру, о которой многие мамы и папы попросту не знают или которую считают абсурдной: Кулаковы хотят вырастить профессионального геймера. Они покупают ему новейшее оборудование, разрешают играть по 3–4 часа в день и записали его в платную киберспортивную секцию.

Как киберспорт пришёл в семью Кулаковых

В детстве Савва часто гостил у дедушки. Он работал анестезиологом-реаниматологом, а его хобби были компьютеры и видеоигры. Как это ни странно, именно дедушка познакомил внука с миром виртуальных развлечений, благодаря чему последние два с половиной года мальчик играет только в Counter-Strike: Global Offensive. Наталья думала, что сын просто развлекается и коротает свободное время, но Савва познакомил её с киберспортом: он рассказал, что есть целая индустрия, где ребята проявляют себя и получают призы. Мама начала изучать новое для себя явление.

— Я поняла, что это командная игра, в которой много элементов традиционного спорта: умение действовать сообща, выносливость, способность быстро реагировать и принимать решения, — абсолютно серьёзно говорит мама Саввы. — Высокие результаты достигаются жёсткой дисциплиной, когда нельзя пропускать тренировки. Важна регулярная и продолжительная практика: 3–4 часа в день, а то и больше.

Фото: © из архива Натальи Кулаковой

Для талантливых игроков есть призовые фонды, которые создаются производителями игр и компьютерной техники, высокие гонорары. Например, в 2017 году средняя зарплата участников команды Virtus.pro равнялась $8000 в месяц. Также киберспортсмены выигрывают деньги в турнирах разных масштабов. В том же 2017 году победители The ELEAGUE Major 2017, одного из крупнейших турниров по Counter-Strike: Global Offensive, получили $ 500 000.

Мама и папа юного про-геймера никогда не испытывали резко негативного отношения к увлечению сына играми. Но сомневались, что оно может стать чем-то большим, например профессией. Все точки над i расставила поездка сына в летний лагерь с киберспортивным уклоном. Там Савва стал капитаном команды, которая выиграла лагерный турнир, и был номинирован на звание лучшего игрока смены.

— Тренер назвал нашего сына спортсменом с большим будущим, — похвалилась Наталья. После этого Кулаковы решили, что будут развивать способности сына, и записали его в киберспортивный центр, где тренеры учат детей играть ещё лучше.

Ребёнку купили всё, что нужно

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До этого Савва увлекался самокатным спортом, но родители считали, что это травмоопасно.

— Я думаю, мой муж перекрестился, когда мы поменяли это увлечение на киберспорт, — объяснила мама.

Сыну создали все условия для удобного времяпрепровождения за компьютером. А главное — здорового.

— Мы купили специальный монитор с частотой 144 Гц, удобное кресло, регулярно делаем перерывы. Мы понимаем, что 3–4 часа игры в день — это много для 12-летнего ребёнка. Можно минимизировать вред для здоровья дисциплиной: вставать каждые 45 минут или максимум полтора часа, в зависимости от продолжительности одного матча.

Про стоимость оборудования женщина распространяться не пожелала, но за монитор с упомянутой частотой просят от 15 000 рублей. Средние модели от известных производителей вроде Samsung и LG в среднем стоят 25 000 рублей. Хорошее геймерское кресло продаётся от 30 000 рублей.

Занятия киберспортом стоят 5000 рублей в месяц. Савва занимается в новом химкинском центре киберспорта GG WP. Занятия проходят дважды в неделю, после уроков. Там он в группе с девятью другими детьми выполняет рекомендации тренера Сергея Шаваева. Сергею 25 лет, и в прошлом он профессиональный игрок по Counter-Strike. С 16 лет он участвовал в разных знаменитых командах. Также семь лет назад представлял сборную Росcии по Counter-Strike. Савву он считает талантливым игроком, который при хорошем наставнике может стать хорошим киберспортсменом.

— В первую очередь пытаюсь донести до ребят, что жёстко стрелять — не самое важное. Главное — быть на шаг впереди и уметь подстраиваться под противника. Но и без сильной стрельбы ничего не будет, — ответил Сергей на вопрос о том, как он занимается с молодыми подопечными и Саввой.

— Положительные результаты в занятиях киберспортом есть, поэтому я поддерживаю увлечение сына, — заключила мама.

Насчет результатов Наталья не лукавит. Помимо упомянутых достижений в летнем лагере Савва уже участвовал в около 20 небольших турнирах и даже пару раз выиграл. В числе трофеев — наушники за 7000 рублей и деньги, о сумме которых чета Кулаковых предпочла умолчать. Говорят, незначительная.

Что говорят родственники

Наталья Кулакова — прогрессивная мать. Но она столкнулась с непониманием и критикой. Друзья, родственники, знакомые категорически отказываются воспринимать киберспорт как что-то серьёзное.

— Как-то раз мы с соседкой выгуливали собак. Рассказывала ей, что мой Савва ездит на соревнования, хочет быть киберспортсменом. Задаёт типичный вопрос: "А что такое киберспорт?" Рассказываю: "Командная игра, пять на пять, два на два…" Она выслушивает и спрашивает: "А профессия у него какая будет?" Говорю: "Профессиональный игрок". Но она всё равно переспрашивает: "Так ну а профессия какая?" Люди не воспринимают киберспорт как профессию. Они считают, что это развлечение, — заключила мама Саввы.

Но некоторые и одобряют решение Кулаковых. Говорят, что, увлекаясь виртуальными развлечениями, подростки чаще сидят дома и реже попадают в плохие компании. Но таких людей мало.

Чем ещё занимается Савва

Фото: © Pixabay

До киберспорта Савва был обычным ребёнком. Он ходил на самые разные секции и кружки, как и многие его сверстники. Но ему ничего не нравилось.

— Программирование — полгода. 3D — полтора месяца. Робототехника — пару недель. Курсы заканчивались, Савва говорил, что это не его, и мы возвращались к Counter-Strike, — объяснила мать.

Школьной успеваемостью мать довольна, хотя ни о каких особенных успехах речи не идёт. Савва ходит в гимназию с уклоном в изучение иностранных языков. Ему нравятся, как вы можете догадаться, информатика и обществознание. На вопрос, почему обществознание, ребёнок отвечает: "Есть связь с реальной жизнью". Понимайте, как хотите.

— Учёба идёт более или менее: не отличник и не двоечник. Четвёрки, пятёрки… Тройки есть, — говорит Наталья Кулакова. — Если пойдут двойки, я скажу так: "Школа у нас приоритет — исправляем двойки и только потом садимся тренироваться дальше".

"Нужно больше компьютерных клубов"

Наталья искренне желает, чтобы как можно больше родителей узнали о киберспорте. Не только как о развлечении, но и как о перспективном направлении для ребёнка. Для развития культуры киберспорта, считает мама Саввы, нужно развивать соответствующую инфраструктуру: "Нужно больше компьютерных клубов с образовательной составляющей".

Также есть у Натальи и совет для родителей, которые боятся соприкасаться с миром киберспорта. Нужно объяснить ребёнку, что некоторые ограничения пойдут ему на пользу даже для матчей в Counter-Strike.

— Я ставлю жёсткое ограничение для отбоя. Он должен хорошо выспаться, чтобы точнее стрелять и быстро реагировать. Когда ребёнок пытается ставить ультиматум вроде "зачем мне школа, когда я киберспортсмен", я говорю, что в профессиональную команду скорее возьмут хорошего и умного игрока.