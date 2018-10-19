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Регион
Опубликовано 19 октября 2018, 10:39

Пара американцев за день посетила 6 Диснейлендов, чтобы отметить юбилей свадьбы

Фото &copy;&nbsp;Flickr/Thomas Bunton

Фото © Flickr/Thomas Bunton

Для этого им пришлось пролететь четыре тысячи километров, а также побывать в двух часовых поясах.

Американская пара Хэзер и Кларк Энсмайнер успели посетить шесть Диснейлендов на двух побережьях за сутки. Это они сделали для того, чтобы отметить 10-летие свадьбы. Пара побывала в четырёх парках в Орландо (Флорида) и двух в Анахайме (Калифорния).

О том, что пара хочет посетить шесть парков, стало известно 16 октября. После этого на связь с парой постоянно выходили различные СМИ, а съёмочная группа Диснейленда остановила их для интервью.

Для воплощения планов паре пришлось пролететь четыре тысячи километров и сменить два часовых пояса. На реализацию своей затеи они потратили 20 часов.

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Сергей Сурепин
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