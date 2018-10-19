Пара американцев за день посетила 6 Диснейлендов, чтобы отметить юбилей свадьбы

Для этого им пришлось пролететь четыре тысячи километров, а также побывать в двух часовых поясах.

Американская пара Хэзер и Кларк Энсмайнер успели посетить шесть Диснейлендов на двух побережьях за сутки. Это они сделали для того, чтобы отметить 10-летие свадьбы. Пара побывала в четырёх парках в Орландо (Флорида) и двух в Анахайме (Калифорния).

О том, что пара хочет посетить шесть парков, стало известно 16 октября. После этого на связь с парой постоянно выходили различные СМИ, а съёмочная группа Диснейленда остановила их для интервью.