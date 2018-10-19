В Госдуме предложили вернуть в школы уроки начальной военной подготовки
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Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил вернуть в школы уроки начальной военной подготовки. Депутат от ЛДПР выступил с такой инициативой в ходе круглого стола "Первая помощь. Совершенствование правового регулирования" в нижней палате парламента.
— Верните, пожалуйста, начальную военную подготовку и кадрового офицера запаса, — цитирует Шерина агентство "Москва".
Парламентарий также перечислил возможные обязанности кадрового офицера запаса при работе со школьниками. В их числе обучение детей порядку действий в экстренных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи.