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Регион
Опубликовано 19 октября 2018, 18:44

В Госдуме предложили вернуть в школы уроки начальной военной подготовки

Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил вернуть в школы уроки начальной военной подготовки. Депутат от ЛДПР выступил с такой инициативой в ходе круглого стола "Первая помощь. Совершенствование правового регулирования" в нижней палате парламента.

— Верните, пожалуйста, начальную военную подготовку и кадрового офицера запаса, — цитирует Шерина агентство "Москва".

Парламентарий также перечислил возможные обязанности кадрового офицера запаса при работе со школьниками. В их числе обучение детей порядку действий в экстренных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи.

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Алёна Темирчиева
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