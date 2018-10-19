В Госдуме предложили вернуть в школы уроки начальной военной подготовки

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил вернуть в школы уроки начальной военной подготовки. Депутат от ЛДПР выступил с такой инициативой в ходе круглого стола "Первая помощь. Совершенствование правового регулирования" в нижней палате парламента.