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Регион
Опубликовано 20 октября 2018, 07:13

Самый молодой миллиардер Африки вернулся домой после похищения

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/moodewji

Фото: © twitter.com/moodewji

Самый молодой миллиардер Африки 43-летний Мохаммед Девджи, похищенный 11 октября недалеко от роскошного отеля в Танзании, благополучно вернулся домой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление самого богача.

По подсчётам издания Forbes, состояние Девджи оценивается в полтора миллиарда долларов. Он находится на 17-м месте в рейтинге богатейших людей Африки и является самым молодым в списке.

— Я благодарю Аллаха, что я благополучно вернулся домой. Я благодарю всех моих сограждан и людей в мире за их молитвы. Я благодарю власти Танзании, включая силы полиции, за работу над моим безопасным возвращением, — сказано в заявлении Девджи, опубликованном в Twitter-аккаунте его компании METL Group. Мужчина не уточнил, каким образом и как быстро был освобождён.

Расследуя похищение миллиардера, полиция арестовала не менее 20 человек. А семья Девджи предлагала награду за информацию о похищенном в 440 тысяч долларов США.

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Эмила Сидорова
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