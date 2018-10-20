Самый молодой миллиардер Африки вернулся домой после похищения
Фото: © twitter.com/moodewji
Самый молодой миллиардер Африки 43-летний Мохаммед Девджи, похищенный 11 октября недалеко от роскошного отеля в Танзании, благополучно вернулся домой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление самого богача.
По подсчётам издания Forbes, состояние Девджи оценивается в полтора миллиарда долларов. Он находится на 17-м месте в рейтинге богатейших людей Африки и является самым молодым в списке.
— Я благодарю Аллаха, что я благополучно вернулся домой. Я благодарю всех моих сограждан и людей в мире за их молитвы. Я благодарю власти Танзании, включая силы полиции, за работу над моим безопасным возвращением, — сказано в заявлении Девджи, опубликованном в Twitter-аккаунте его компании METL Group. Мужчина не уточнил, каким образом и как быстро был освобождён.
Расследуя похищение миллиардера, полиция арестовала не менее 20 человек. А семья Девджи предлагала награду за информацию о похищенном в 440 тысяч долларов США.