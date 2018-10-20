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Опубликовано 20 октября 2018, 11:05

Контрабандист пытался вывезти с Украины более 900 паспортных бланков СССР

Фото &copy; L!FE

Фото © L!FE

Мужчина пытался пересечь пункт пропуска Краковец, находящий на границе с Польшей.

Жителя Черновицкой области задержали на Украине при попытке вывезти предметы с советской символикой, в том числе более 900 паспортных бланков. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Незалежной.

Пограничники проинформировали о случившемся полицию, которая изъяла указанные предметы.

Ранее Лайф рассказывал о гражданине Грузии, которого задержали при попытке пронести в Турцию девушку в чемодане.

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Константин Агапов
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