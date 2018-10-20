Миронов назвал необходимое для политика качество
Фото: © Facebook/ Сергей Миронов (Sergey Mironov)
Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал о качестве, которым должен обладать политик. По мнению депутата, идти в эту сферу только ради карьеры нет смысла.
— Главное качество — нужно любить людей. Если вы идёте в политику только ради карьеры, лучше этого не делать, — сказал Миронов, выступая на площадке Всероссийского патриотического межнационального молодёжного лагеря "Поколение".
В ходе встречи с участниками мероприятия лидер "Справедливой России" назвал целью лагеря, который проходит с 17 по 22 октября в Московской области, обучение молодого поколения национальному многообразию страны.