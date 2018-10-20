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Регион
Опубликовано 20 октября 2018, 15:42

Миронов назвал необходимое для политика качество

Фото: &copy; Facebook/ Сергей Миронов (Sergey Mironov)

Фото: © Facebook/ Сергей Миронов (Sergey Mironov)

Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал о качестве, которым должен обладать политик. По мнению депутата, идти в эту сферу только ради карьеры нет смысла.

— Главное качество — нужно любить людей. Если вы идёте в политику только ради карьеры, лучше этого не делать, — сказал Миронов, выступая на площадке Всероссийского патриотического межнационального молодёжного лагеря "Поколение".

В ходе встречи с участниками мероприятия лидер "Справедливой России" назвал целью лагеря, который проходит с 17 по 22 октября в Московской области, обучение молодого поколения национальному многообразию страны.

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Алёна Темирчиева
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