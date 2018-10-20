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Регион
Опубликовано 20 октября 2018, 18:45

В Канаде пассажирский лайнер экстренно сел из-за трещины лобового стекла

Фото:&nbsp;twitter/salminju

Фото: twitter/salminju

В Канаде совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Icelandair, который направлялся из США в Исландию. Причиной стала 20-сантиметровая трещина на лобовом стекле. Об этом сообщает CTV News.

На борту находилось 162 человека, в том числе 7 членов экипажа. Он вылетел из Орландо и направлялся в Рейкьявик.

Пассажирам о возникшей проблеме во время полёта не сообщили. Для них готовят новое воздушное судно, и вскоре они отправятся в путь.

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Андрей Григорьев
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