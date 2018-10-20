В Канаде пассажирский лайнер экстренно сел из-за трещины лобового стекла

В Канаде совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Icelandair, который направлялся из США в Исландию. Причиной стала 20-сантиметровая трещина на лобовом стекле. Об этом сообщает CTV News.

Return from LCI congress did not go as planned... Icelandair plane emergency landed to Saguenay Canada because of shattered window seen in picture... Exciting moments. pic.twitter.com/pqLq2J3RqA — Juha Salminen (@salminju) October 20, 2018

На борту находилось 162 человека, в том числе 7 членов экипажа. Он вылетел из Орландо и направлялся в Рейкьявик.