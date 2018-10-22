"Веном" за 3 недели в российском прокате собрал почти 1,9 млрд рублей

За третьи выходные в Российской Федерации кинолента собрала более 170 миллионов рублей.

Боевик "Веном" продолжает лидировать в российском кинопрокате уже третьи выходные подряд. За прошедшие выходные лента собрала 176,2 миллиона рублей.

Что же касается общих сборов, то фильму удалось получить за три недели 1,87 миллиарда рублей. Аналитики считают, что по итогам проката "Веном" войдёт в топ-10 самых успешных голливудских фильмов в России. Премьера "Венома" состоялась 4 октября.