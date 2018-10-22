Российский The Hollywood Reporter закрыли из-за конфликта с американским офисом

Вместе с этим стало известно о том, что команда журнала создаст собственный проект.

Редакция российской версии журнала The Hollywood Reporter объявила о прекращении работы. Команда больше не будет издавать свои материалы под лицензией американского THR.

Журналисты планируют запустить собственное медиа. Презентация состоится в ноябре. Проект получит название "Кинорепортёр", он будет посвящён российской киноиндустрии.