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Регион
Опубликовано 22 октября 2018, 11:57

Российский The Hollywood Reporter закрыли из-за конфликта с американским офисом

Фото &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото © Evan Agostini/Invision/AP

Вместе с этим стало известно о том, что команда журнала создаст собственный проект.

Редакция российской версии журнала The Hollywood Reporter объявила о прекращении работы. Команда больше не будет издавать свои материалы под лицензией американского THR.

Журналисты планируют запустить собственное медиа. Презентация состоится в ноябре. Проект получит название "Кинорепортёр", он будет посвящён российской киноиндустрии.

Как стало известно, отказ от лицензии связан с жёсткими творческими рамками со стороны руководства из США. В России издание проработало шесть лет. В частности, русскоязычной команде не разрешали ставить на обложки фотографии отечественных актёров и проводить собственные мероприятия во время крупных зарубежных событий.

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Сергей Сурепин
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