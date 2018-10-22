Российский The Hollywood Reporter закрыли из-за конфликта с американским офисом
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Вместе с этим стало известно о том, что команда журнала создаст собственный проект.
Редакция российской версии журнала The Hollywood Reporter объявила о прекращении работы. Команда больше не будет издавать свои материалы под лицензией американского THR.
Журналисты планируют запустить собственное медиа. Презентация состоится в ноябре. Проект получит название "Кинорепортёр", он будет посвящён российской киноиндустрии.
Как стало известно, отказ от лицензии связан с жёсткими творческими рамками со стороны руководства из США. В России издание проработало шесть лет. В частности, русскоязычной команде не разрешали ставить на обложки фотографии отечественных актёров и проводить собственные мероприятия во время крупных зарубежных событий.