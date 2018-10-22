Илон Маск сравнил социальные сети с играми

Бизнесмен Илон Маск продолжает активно вести себя в Интернете. На этот раз бизнесмен решил сравнить социальные сети с видеоиграми.

В частности, Маск считает, что социальная сеть Twitter похожа на игру Dark Souls, а Reddit — на Bloodborne. В обеих этих играх геймеры регулярно умирают и встречаются с трудностями в виде сложных соперников. Что же касается "Инстаграма", то его Маск сравнил с игрой The Legend of Zelda.