Илон Маск сравнил социальные сети с играми
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Генеральный директор и главный инженер SpaceX продолжает покорять просторы Интернета.
Бизнесмен Илон Маск продолжает активно вести себя в Интернете. На этот раз бизнесмен решил сравнить социальные сети с видеоиграми.
В частности, Маск считает, что социальная сеть Twitter похожа на игру Dark Souls, а Reddit — на Bloodborne. В обеих этих играх геймеры регулярно умирают и встречаются с трудностями в виде сложных соперников. Что же касается "Инстаграма", то его Маск сравнил с игрой The Legend of Zelda.
Напомним, ранее Илон Маск объявил, что 10 декабря откроется подземный туннель под Лос-Анджелесом, созданный как альтернатива верхнему транспорту и метрополитену. Проезд по туннелю составит $1.