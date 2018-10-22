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Регион
Опубликовано 22 октября 2018, 14:34

Илон Маск сравнил социальные сети с играми

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Chris Carlson

Фото: © AP Photo/Chris Carlson

Генеральный директор и главный инженер SpaceX продолжает покорять просторы Интернета.

Бизнесмен Илон Маск продолжает активно вести себя в Интернете. На этот раз бизнесмен решил сравнить социальные сети с видеоиграми.

В частности, Маск считает, что социальная сеть Twitter похожа на игру Dark Souls, а Reddit — на Bloodborne. В обеих этих играх геймеры регулярно умирают и встречаются с трудностями в виде сложных соперников. Что же касается "Инстаграма", то его Маск сравнил с игрой The Legend of Zelda.

Напомним, ранее Илон Маск объявил, что 10 декабря откроется подземный туннель под Лос-Анджелесом, созданный как альтернатива верхнему транспорту и метрополитену. Проезд по туннелю составит $1.

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Сергей Сурепин
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