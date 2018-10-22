Авторы Fallout 76 раскрыли подробности игры

До этого издатель популярного боевика подтвердил, что в игре упоминается Братство стали, а теперь стало известно про миссию "Анклава".

Компания Bethesda рассказала про ещё одно задание, которое будет доступно в игре Fallout 76. Миссия связана с военно-политической организацией "Анклав", которая фигурировала в прошлых частях серии.

"Анклав" — одна из ключевых фракций вселенной, которая упоминается практически во всех частях. Например, одна из основных миссий Fallout 2 заключалась в уничтожении "Анклава". До этого разработчики заявляли, что геймеры смогут выбрать фракцию, за которую будут выступать на протяжении прохождения игры.