Авторы Fallout 76 раскрыли подробности игры
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До этого издатель популярного боевика подтвердил, что в игре упоминается Братство стали, а теперь стало известно про миссию "Анклава".
Компания Bethesda рассказала про ещё одно задание, которое будет доступно в игре Fallout 76. Миссия связана с военно-политической организацией "Анклав", которая фигурировала в прошлых частях серии.
"Анклав" — одна из ключевых фракций вселенной, которая упоминается практически во всех частях. Например, одна из основных миссий Fallout 2 заключалась в уничтожении "Анклава". До этого разработчики заявляли, что геймеры смогут выбрать фракцию, за которую будут выступать на протяжении прохождения игры.
Напомним, выход игры Fallout 76 запланирован на 14 ноября. Ранее сообщалось, что Правительство США поможет с рекламой Fallout 76. При этом ядерный эксперт критикует Fallout 76 за запуск боеголовок ради смеха.