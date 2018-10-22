Госдума собирается ограничить владение иностранцами новостных агрегаторов

Если законопроект будет поддержан, существование новостных агрегаторов в России, напрямую или косвенно принадлежащих иностранным лицам, будет под запретом.

В Госдуму внесён законопроект об ограничении права владения новостными агрегаторами для иностранных государств и международных организаций, передаёт "Интерфакс".

Группа депутатов Госдумы внесла проект закона об ограничении права владения новостными агрегаторами для иностранных граждан. Согласно документу, владельцем новостного агрегатора не вправе выступать иностранное государство, международная организация, юрлицо с иностранным участием и даже гражданин РФ, имеющий второе гражданство. Авторами инициативы стали депутаты Антон Горелкин, Андрей Луговой, Михаил Старшинов и Борис Пайкин.

Также иностранное государство, международная организация, граждане РФ с дополнительным гражданством, российские юрлица более с чем 20%-ным участием и другие не могут владеть более 20% акций (долей) в уставном капитале лица, являющимся владельцем новостного агрегатора. Также невозможно владение агрегатором через подконтрольные лица.

В случае нарушении закона агрегатор может быть заблокирован на территории РФ. По словам депутатов, данная инициатива предложена в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и развитию гражданского общества.