МИД обвинил The Sun в запугивании читателей мифической угрозой России в Ливии

В ведомстве отметили, что именно британские СМИ активно принимают участие в глобальной информкампании по очернению РФ.

Британское издание The Sun намеренно запугивает аудиторию, заявляя о якобы имеющей место военной угрозе РФ в Ливии. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

В министерстве напомнили, что в октябре в газете появился материал под заголовком "Россия направляет в Ливию войска и ракеты, пытаясь затянуть удавку на шее Запада". В статье говорится, что Москва прямо вмешивается во внутренние дела Ливии, чтобы "превратить опустошённое войной североафриканское государство в свою новую Сирию".

— Публикация выдержана в подчёркнуто алармистской стилистике, направлена на запугивание рядового британского читателя мифической российской военной угрозой. Именно британские СМИ, в том числе таблоид The Sun, активно принимают участие в глобальной информкампании по очернению России. С подачи британской газеты вниманию мировой общественности предлагается новый набор инсинуаций, теперь — на тему российского вмешательства в Ливии. При этом в них традиционно отсутствует как элементарная логика, так и подтверждённые факты, — подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в МИД, Россия строго придерживается решений, которые были приняты СБ ООН в отношении Ливии.