"Яндекс" реструктуризирует свой новостной агрегатор, чтобы избежать блокировки

Компания будет вынуждена переоформить владение новостным агрегатором, чтобы сервис не заблокировали в России.

"Яндекс" может провести реструктуризацию новостного агрегатора в случае принятия соответствующего закона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что рассматривают возможность реструктуризации агрегатора "Яндекс. Новости", если будет принят закон, запрещающий иностранное влияние в сервисе. "Совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учётом требований законодательства", — заявили представители "Яндекса".