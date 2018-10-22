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Регион
Опубликовано 22 октября 2018, 18:48

"Яндекс" реструктуризирует свой новостной агрегатор, чтобы избежать блокировки

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания будет вынуждена переоформить владение новостным агрегатором, чтобы сервис не заблокировали в России.

"Яндекс" может провести реструктуризацию новостного агрегатора в случае принятия соответствующего закона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что рассматривают возможность реструктуризации агрегатора "Яндекс. Новости", если будет принят закон, запрещающий иностранное влияние в сервисе. "Совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учётом требований законодательства", — заявили представители "Яндекса".

Напомним, что ранее в Госдуму был внесён законопроект, ограничивающий под угрозой блокировки полное или частичное иностранное владение новостными агрегаторами на территории РФ. Отметим, что сервис "Яндекс. Новости" фактически управляется зарегистрированной в Нидерландах компанией Yandex N.V.

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Андрей Ставицкий
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