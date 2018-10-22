"Яндекс" реструктуризирует свой новостной агрегатор, чтобы избежать блокировки
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Компания будет вынуждена переоформить владение новостным агрегатором, чтобы сервис не заблокировали в России.
"Яндекс" может провести реструктуризацию новостного агрегатора в случае принятия соответствующего закона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
В компании рассказали, что рассматривают возможность реструктуризации агрегатора "Яндекс. Новости", если будет принят закон, запрещающий иностранное влияние в сервисе. "Совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учётом требований законодательства", — заявили представители "Яндекса".
Напомним, что ранее в Госдуму был внесён законопроект, ограничивающий под угрозой блокировки полное или частичное иностранное владение новостными агрегаторами на территории РФ. Отметим, что сервис "Яндекс. Новости" фактически управляется зарегистрированной в Нидерландах компанией Yandex N.V.